العثور على عاملة متوفاة داخل جامعة اليرموك

الوكيل الإخباري - عثر الأمن الجامعي في جامعة اليرموك خلال جولته التفقدية داخل الكليات مساء أمس الخميس على إحدى الموظفات متوفية داخل غرفتها منذ عدة ساعات.

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بدوره أكد مصدر مسؤول في جامعة اليرموك أن الموظفة التي عثر عليها متوفية بالغرفة الخاصة بالعاملات بإحدى كليات الجامعة لديها سيرة مرضية سابقة.



وأضاف المصدر أن إحدى قريبات المتوفية تواصلت مع الجامعة للاستفسار عن تأخر وصولها بعد انتهاء دوام الخميس أمس، ولدى تفقد الغرفة الخاصة بالعاملات عثر عليها متوفية وبعد الكشف على الجثة من الطب الشرعي تبين أن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية.

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