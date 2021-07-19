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الإثنين، 19-07-2021 11:45 ص

العثور على فتاة فقدت بقناة الملك عبدالله أمس وهي بصحة جيدة

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد متصرف لواء دير علا، الدكتور محمد أبو جاموس، أن فرق الغطس والانقاذ في مديرية الدفاع المدني، عثرت على الفتاة البالغة من العمر 16 عاما،والتي ورد بلاغاً أمس الأحد بأنها تعرضت للغرق في قناة الملك عبدالله.

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وأضاف أبو جاموس لـ الوكيل الإخباري أنه تم العثور على الفتاة وهي بصحة جيدة، ولم يذكر إن كان عثر على الفتاة داخل القناة وتعرضها للغرق ثم النجاة، أم أنها كانت مفقودة خارج القناة.

 

 

وقال أنه تم تقليل منسوب المياه في قناة الملك عبدالله يوم أمس ليتسنى لفرق الإنقاذ البحث عن الفتاة، وقامت الفرق بكامل واجبها بروح المسؤولية والإخلاص في العمل.

 

 

 




 

 


 

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