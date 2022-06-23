العجارمة رئيساً لنقابة الكهرباء والحباشنة نائباً للرئيس

الوكيل الاخباري - انتخبت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء، خلال اجتماعها الأول الذي عقد اليوم الخميس، فخري العجارمة رئيساً، وحسن الحباشنة نائباً للرئيس، ومحمد نصيرات أميناً للصندوق، ورأفت القيسي أميناً للسر.



وقال العجارمة، في بيان صحافي صادر عن النقابة، إن "مرحلة الانتخابات انتهت، ونحن أمام مرحلة جديدة من مسيرة عمل النقابة، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد والبناء على ما تم إنجازه سابقاً، انطلاقاً من واجب المسؤولية والتزاماً بخدمة أعضاء الهيئة العامة".

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