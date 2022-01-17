الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

علا الفارس : قريبا الجانب الآخر للأمير علي بن الحسين

العجارمة: هذا هو الوضع القانوني للنائب المجمدة عضويته في مجلس النواب

"اليرموك" تعلن تأجيل الامتحانات التي ستعقد قبل العاشرة من صباح الثلاثاء - أسماء ومواعيد

مديرية شباب العاصمة تختتم فعاليات مشروع رايس

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني يزور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة

وزيرة الدولة للشؤون القانونية : قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب

جامعات حكومية تؤخر دوامها الثلاثاء - أسماء

العثور على شاب متوفيا في منزله في العقبة

تأخير دوام مراكز التطعيم الثلاثاء

الخصاونة: أمن الإمارات جزء من أمننا

الإثنين، 17-01-2022 09:25 م

العجارمة: هذا هو الوضع القانوني للنائب المجمدة عضويته في مجلس النواب

126205182_10158766820008236_3578932823605722473_n


الوكيل الاخباري - كشف رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة عن الوضع القانوني لقرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي.

اضافة اعلان

وكتب العجارمة عبر صفحته على الفيسبوك خاصته بعنوان ”الوضع القانوني للنائب في مرحلة تجميد العضوية- وجهة نظر قانونية“.


وكشف بأن المشرع الدستوري الأردني أفرد عقوبة واحدة جاءت في المادة (90) من الدستور والتي نصت على انه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه.


وأضاف ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.


وتابع: أما من حيث طبيعة قرار التجميد، يعتبر القرار الصادر عن مجلس النواب اليوم بتجميد عضوية النائب الرياطي من الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تستبعد من نطاق دعوى الإلغاء، فالأعمال التي يطلق عليها الأعمال البرلمانية، وهي عبارة عن القرارات التي يصدرها البرلمان أو لجانه المتعلقة بتأدية وظيفته أو بالنظام الداخلي، كقرارات إسقاط العضوية، أو فصل العضو، أو تجميد العضوية أو رفع الحصانة البرلمانية، أو عدم رفعها، وكذلك قرارات سحب الثقة من الوزارة بأكملها، أو من أحد الوزراء، والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان النيابية..إلخ، إذ تأخذ هذه الأعمال كافة حكم التشريعات العادية من ناحية عدم خضوعها لرقابة القضاء، فقرار مجلس النواب المتضمن تجميد عضوية أحد أعضائه هو عمل برلماني خالص، لا يخضع لرقابة القضاء الإداري، لأن هذا القرار لا تتوافر فيه خصائص القرار الإداري أو شروطه؛ لأنه لم يصدر عن جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن هذا القرار تجرد من أهم صفاته ألا وهي الصفة (الإدارية)، ودخل في صفه أخرى باعتباره عملا برلمانيا لا يجوز للقضاء الرقابة عليه احتراما والتزاما بمبدأ الفصل بين السلطات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

علا الفارس : قريبا الجانب الآخر للأمير علي بن الحسين

Screenshot_11

"اليرموك" تعلن تأجيل الامتحانات التي ستعقد قبل العاشرة من صباح الثلاثاء - أسماء ومواعيد

1

مديرية شباب العاصمة تختتم فعاليات مشروع رايس

w

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني يزور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة

w

وزيرة الدولة للشؤون القانونية : قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب

imgid201891_1

جامعات حكومية تؤخر دوامها الثلاثاء - أسماء

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2021-12-27 at 9.22.12 AM

عاملون بميناء حاويات العقبة ينفذون وقفة احتجاجية أمام النواب

جزر

12 ألف مزارعاً مطلوبون للتنفيذ القضائي

WhatsApp Image 2021-12-21 at 10.19.19 AM

غياب نص صريح بمشروع قانون العمل لمعاقبة المتحرش

1220218161237933695897

الحكومة تؤكد استمرار دعمها لمربي الثروة الحيوانية

1120212817168323357720 (1)

العسعس: إعداد موازنة 2022 جاء بظروف غير مستقرة

ajarmah

العجارمة: يجب تجريم الوزير الذي يعمل في القطاعات والشركات التابعة لوزارته بعد تركه الخدمة