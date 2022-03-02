العجارمة يتفقد سير العملية التعليمية في عدد من مدارس السلط

الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية في عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، يرافقه مدير إدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية الدكتور محمد كنانة ومدير التربية والتعليم هارون الرحاحلة.



والتقى العجارمة خلال الزيارة عددا من نواب المنطقة وأعضاء من المجتمع المحلي، وشملت الجولة مدارس ماحص الثانوية الشاملة للبنات، وماحص الثانوية للبنين، والكرامة الثانوية المختلطة، ويرقا الثانوية للبنين، ويرقا الثانوية الشاملة للبنات، وزيد بن حارثة الثانوية للبنين، وعيرا الثانوية للبنات، وعيرا الثانوية للبنين، والصبيحي الثانوية الشاملة المختلطة، والصبيحي الثانوية للبنين، وبيوضة الشرقية الثانوية المختلطة، وبيوضة الشرقية الثانوية للبنين.

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