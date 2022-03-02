الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

بايدن لا يستبعد حظر واردات النفط الروسي

كندا تحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

4 مقاتلات روسية تنتهك المجال الجوي السويدي

موسكو تتوقع مناقشة وقف إطلاق النار في محادثات الخميس

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

حل لجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

الأربعاء، 02-03-2022 08:53 م

العجارمة يتفقد سير العملية التعليمية في عدد من مدارس السلط

w


الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية في عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، يرافقه مدير إدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية الدكتور محمد كنانة ومدير التربية والتعليم هارون الرحاحلة.

والتقى العجارمة خلال الزيارة عددا من نواب المنطقة وأعضاء من المجتمع المحلي، وشملت الجولة مدارس ماحص الثانوية الشاملة للبنات، وماحص الثانوية للبنين، والكرامة الثانوية المختلطة، ويرقا الثانوية للبنين، ويرقا الثانوية الشاملة للبنات، وزيد بن حارثة الثانوية للبنين، وعيرا الثانوية للبنات، وعيرا الثانوية للبنين، والصبيحي الثانوية الشاملة المختلطة، والصبيحي الثانوية للبنين، وبيوضة الشرقية الثانوية المختلطة، وبيوضة الشرقية الثانوية للبنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202125185212695869206

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

637818521676589480-1536x1152

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

1634935260651

حل لجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال

2202228101950614609606

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

1120213020417965295022

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

وزارة التربية والتعليم

منع دخول أي طالب توجيهي لم يتلقى جرعتي اللقاح لقاعات الامتحانات

أخبار متعلقة
نتائج

رابط نتائج تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

رسالة من وزارة التربية قبيل اعلان نتائج التوجيهي

82021164113441824713

التربية لـ الوكيل : اعلان نتائج التوجيهي سيكون الكترونيا فقط

وزارة التربية والتعليم

توضيح جديد حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

ورشة تقييمية لمساعدي مدراء المدارس بالمزار الجنوبي

22022218117389879650

عويس يجري تنقلات ادارية في التربية