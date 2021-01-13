العجارمة يتفقد سير تكميلية التوجيهي في مدارس عين الباشا

الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الاربعاء، سير الامتحان التكميلي 2020، في عدد من القاعات التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.

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وشملت الجولة، التي رافقه خلالها مدير التربية والتعليم في اللواء فادي الجزازي، مدارس عين الباشا الثانوية للبنات، وعين الباشا الأساسية، وراية بنت الحسين الثانوية الشاملة للبنات، وأبو نصير الثانوية للبنين، ومدرسة البقعة الثانوية للبنات.



واطمأن الدكتور العجارمة خلال الجولة على سلامة سير إجراءات عقد الامتحان في مختلف مراحله، داعيًا إلى الاستمرار بتطبيق مضامين البروتوكول الصحي وبنفس الدرجة من الاهتمام التي بدأ بها، حفاظًا على سلامة الطلبة وجميع القائمين على الامتحان.



وثمن امين عام الوزارة جهود كوادر الوزارة والميدان التربوي ورؤساء القاعات والمراقبين واللجان المشرفة لإدارتهم الامتحان بكفاءة واقتدار، معرباً عن شكره لجميع الأجهزة الوطنية المساندة ووسائل الإعلام؛ لدعم جهود الوزارة في إنجاح إجراءات هذه الدورة.



من جانبهم، أبدى الطلبة ارتياحهم للإجراءات الإدارية والفنية التي قامت بها الوزارة لضمان تقدمهم للامتحان في بيئة مناسبة، مؤكدين أن الأسئلة راعت الفروق الفردية فيما بينهم، وكان الوقت المخصص للامتحان ملائما للاجابة على جميع الاسئلة.



وتقدم 20800 مشترك ومشتركة للامتحان اليوم في جلسته الأولى في مبحث اللغة العربية من جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، فيما تقدم للامتحان في الجلسة الثانية 7064 مشتركاً ومشتركة في مبحث علوم الحاسوب لجميع الفروع.



وكان الدكتور العجارمة، زار مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا، استمع خلالها لشرح من رئيس وأعضاء قسم الامتحانات في المديرية حول آلية وإجراءات عقد الامتحان وتسليم المغلفات للجان المعنية.



كما التقى رئيس وأعضاء قسم الإشراف التربوي في المديرية، واستمع إلى ملاحظاتهم فيما يخص العملية التربوية، داعيًا إلى تكثيف الجهود ومتابعة الملاحظات وتذليل التحديات التي تعترض سير العمل، بهدف تحسين وتطوير نوعية الأداء التربوي في المدارس.



-- (بترا)

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