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الأحد، 19-12-2021 10:50 ص

العجارمة: يجب تجريم الوزير الذي يعمل في القطاعات والشركات التابعة لوزارته بعد تركه الخدمة

ajarmah
الدكتور نوفان العجارمة


الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة أنه بات ضرورياً منع الوزير من العمل في الشركات والقطاعات التي تتبع لوزارته.

 

وأضاف العجارمة في منشور له على الفيسبوك بأنه أصبح من الضروري وضع نص في قانون الادارة العامة يحظر على الوزير العمل في اي من القطاعات و الشركات التي كانت تتبع لوزارته ولمدة لا تقل عن عامين بعد تركه للخدمة.

 

وجاء ذلك من وجهة نظر العجارمة لتعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح، داعيا إلى أن يتم تجريم ذلك في قانون محاكمة الوزراء تحت بند إساءة استعمال السلطة.

 

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وتالياً ما كتبه العجارمة:

من اجل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح :
أصبح من الضروري وضع نص في قانون الادارة العامة يحظر على الوزير العمل في اي من القطاعات و الشركات التي كانت تتبع لوزارته ولمدة لا تقل عن عامين بعد تركه للخدمة ، ومن يخالف ذلك يعد مرتكب لجرم اساءة استعمال السلطة المنصوص عليه في قانون محاكمة الوزراء.

 


 




 

 


 

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