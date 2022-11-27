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الأحد، 27-11-2022 07:23 م

العجلوني: مخطط شمولي لتوسعة جامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، إن الجامعة تعمل على وضع مخطط شمولي لتوسعة الجامعة وإنشاء مباني للكليات ومراكز بحثية.

وأشار خلال لقائه، اليوم الأحد، أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لكليات الذكاء الاصطناعي والأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسلط التقنية، إلى طرح عطاء تصميم مبنيين لكليتي الذكاء الاصطناعي وكلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمساحة 16 ألف متر مربع.

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