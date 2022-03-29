العجلوني : مديونية البلقاء التطبيقية 20 مليون دينار

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العجلوني إن مديونية الجامعة بلغت 20 مليون دينار، مؤكدا ان الجامعة بحاجة الى 49 مليون دينار لاستحداث وصيانة البنية التحتية.



واضاف العجلوني خلال لقائه بوسائل الاعلام بمحافظة البلقاء اليوم الثلاثاء، ان العديد من الكليات والمراكز العلمية دون مبان خاصة بها مشيرا الى ان الجامعة تعمل حاليا على إعادة تشكيل لجنة التعيين والترقية تشمل جميع الرتب الأكاديمية من كل الكليات تراعي الظروف الخاصة بالكليات العلمية والإنسانية.

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