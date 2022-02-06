الأحد 06-02-2022
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الأحد، 06-02-2022 08:17 م

العجلوني يبحث الامور الاجرائية المتعلقة بامتحانات المستوى والشامل

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني اليوم الأحد، مع عمداء الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الخاصة الأمور الإجرائية المتعلقة بامتحانات المستوى الذي يتقدم إليها طلبة الدبلوم وتشرف عليها الجامعة، والأمور المتعلقة بالامتحان الشامل.

وأشار العجلوني خلال اللقاء الذي حضره مدير وحدة التقييم والامتحانات الدكتور حسين السرحان ومدير وحدة القبول والتسجيل الدكتور زكريا العطيات الى أن اللجنة العليا للامتحانات أوصت بعقد ورشات عمل لتأهيل الطلبة للامتحان الشامل وتفسير مخرجات التعلم للطلبة وتزويدهم بالمواد التعليمية والمراجع التي تمكنهم من اجتياز الامتحان، وخاصة الطلبة الذين درسوا على الخطط القديمة، واعدا بزيادة مشاركة الكليات الخاصة في فعاليات الامتحان. 

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