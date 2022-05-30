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الإثنين، 30-05-2022 04:08 م

العدالة والإصلاح يستنكر اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - استنكر حزب العدالة والإصلاح اقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف من قبل المستوطنين اليهود والاعتداء الغاشم ‏على حرمته.

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وأعرب الحزب في بيان اليوم الاثنين، عن اعتزازه وتقديره لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية على المستويات الدولية والإقليمية والعربية كافة.


وقال الحزب في البيان، إن ما يجري الآن يهز الضمير العربي والإسلامي والإنساني جراء ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المستبدة.

 

وحيّا الحزب الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكنافه الذي يقف في وجه المؤامرات على القدس والمقدسات، والقضية الفلسطينية برمتها.


وطالب الحزب الأمم المتحدة والشرعية الدولية بوقف الاعتداءات على القدس والمقدسات واتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والفاعلة لوقف ‏هذا التصعيد الغاشم على المسجد الأقصى.


وقال الأمين العام للحزب نظير عربيات إن الشعب الأردني سيبقى الداعم والسند لأشقائه أبناء الشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدا أن وجود الشعب الفلسطيني مقاوما على أرضه يشكل ضمانة رئيسة بزوال الاحتلال.

 




 

 


 

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