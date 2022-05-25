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الأربعاء، 25-05-2022 04:37 م

العدالة والإصلاح يهنئ بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري - هنأ حزب العدالة والإصلاح اليوم الأربعاء، الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الـ 76 الذي يصادف اليوم الأربعاء.

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وأكد الحزب على مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده هذه المسيرة الفريدة والمتميزة بكل الفخر والاعتزاز والتقدير لجهود جلالته المخلصة الدؤوبة من أجل مواصلة النهوض بأردن الحداثة والتحديث ولتحقيق المنجزات السياسية والاقتصادية والثقافية وإعلاء صروح النهضة الشاملة لبناء المجتمع الديمقراطي بمختلف مؤسساته، وتدعيم أركان دولة القانون والمؤسسات.


وقال الحزب في بيان اليوم، إن رؤية جلالته تكمن في أهمية بدء العملية الإصلاحية من القواعد الشعبية صعوداً إلى مراكز صنع القرار، مبينا أن الأردن أصبح يشكل نموذجاً في المنطقة تتمثل في بناء مجتمع منفتح وعصري ومتجذر.


وبين أن جلالة الملك وضع أولى أولوياته العناية بعملية الإصلاح الشامل، والذي تناول المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والإدارية والتعليمية والصحية والسياحية والتنموية كافة، حتى غدا الأردن في طليعة الدولة الديمقراطية في المنطقة.


وأشار إلى أن الأردن شكل أنموذجا ديمقراطيا يحتذى به على الصعد كافة داخليا وخارجيا متمسكا بثوابت الدولة الأردنية، ومدافعا عن القضايا العربية بكل قوة واتزان في المحافل كافة وعلى رأسها قضية الأردن الأولى القضية الفلسطينية، داعيا إلى العدل والسلام وإحلال الشرعية الدولية حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة.


وقال أمين عام الحزب نظير عربيات" إننا نمضي بكل عزم وتصميم خلف القيادة الهاشمية المظفرة جندا مخلصين للمبادئ الإنسانية والوطنية والعربية التي رفع آل البيت الاطهار لواءها ولرسالة الثورة العربية الكبرى التي ناضل الهاشميون الأحرار من أجلها.

 




 

 


 

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