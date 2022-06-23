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الخميس، 23-06-2022 10:23 ص

العدل: إصدار 173 ألف شهادة عدم محكومية في 5 اشهر

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة العدل، إنه تم إنجاز 23 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال شهر أيار الماضي.

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وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 409 مزادات إلكترونية، وأرشفة 2 مليون ورقة قضائية، فضلاً عن عقد 3716 جلسة محاكمة عن بُعد.
وبيّنت أنه تم إصدار 93 حكماً قضائياً بعقوبة بديلة عن الحبس، وتم تنفيذ 35 حكماً منها خلال الشهر الماضي.


وأوضحت، أنه تم إصدار 173 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونياً منذ بداية العام وحتى نهاية أيار، فيما تم إصدار 29,299 شهادة عدم محكومية باللغة العربية و 2808 شهادات باللغة الإنجليزية إلكترونياً خلال أيار الماضي.


وأشارت الوزارة إلى إنجاز 28,237 معاملة في الشامل للخدمات الحكومية فرع عمّان، وإنجاز 10,910 معاملات في فرع الزرقاء وإنجاز 3,454 معاملة في فرع الكرك، خلال ذات الشهر. 

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