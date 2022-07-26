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الثلاثاء، 26-07-2022 09:58 ص

العدل: تنفيذ 21 عقوبة بديلة عن الحبس خلال حزيران الماضي

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الوكيل الإخباري - عقدت المحاكم المختصة 5028 جلسة محاكمة عن بعد، خلال شهر حزيران الماضي، وفق بيانات وزارة العدل.

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وتمت أرشفة 2.5 مليون ورقة قضائية، وإنجاز 30 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل، وتنفيذ 506 مزادات إلكترونية، خلال ذات الشهر.


وتم إصدار 38 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس، فيما تم تنفيذ 21 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس الشهر الماضي.


وأُصدر  44,951 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، بالإضافة إلى 3,847 شهادة عدم محكومية باللغة الإنجليزية إلكترونيا.


وأنجز الشامل للخدمات الحكومية فرع عمّان، 39,665 معاملة، وفرع الزرقاء 15,344 معاملة، و3,960 في فرع الكرك.



 




 

 


 

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