الإثنين 04-01-2021
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الإثنين، 04-01-2021 02:18 م

العدل: مركز الخدمات الشامل ينجز 168 ألف معاملة خلال 2020

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الوكيل الإخباري - أنجز مركز الخدمات الشامل التابع لوزارة العدل، 168174 معاملة في عام 2020، منها 50074 عبر خدمة المعلومات الجنائية، و35546 معاملة ترخيص سواقين ومركبات، و18701 معاملة عدم محكومية، و15103 معاملات تصديق من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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وأنهت دائرة مراقب عام الشركات 3754، ووزارة الصناعة والتِّجارة 2304 معاملات، ودائرة الأراضي والمساحة 11704 معاملات، ومركز ايداع الأوراق المالية 682 معاملة، وكاتب العدل 2299 معاملة، والتنفيذ القضائي 2424 معاملة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات 4840 معاملة،ودائرة الإقامة والحدود التابعة لوزارة الداخلية 1651 معاملة، والمحاسبة العامة 6395 معاملة، وتصديقات وترسيم كاتب العدل 8840 معاملة، وفواتيركم 3852 معاملة، والمجلس القضائي 5 معاملات.


 




 

 


 

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