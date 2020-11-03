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الثلاثاء، 03-11-2020 12:49 م

العدل: مركز خدمات شامل بجميع محافظات المملكة

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الوكيل الإخباري - بعد 9 أشهر من ولادة مركز الخدمات الشَّامل من رحم وزارة العدل، واختصار وقت المراجعين من أيَام معدودة إلى 5 دقائق، وتقديم 105 خدمات تحت سقف واحد، أصدرت رئاسة الوزراء تعميما لتطبيق هذه التَّجربة على محافظات المملكة كافة.

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وكان وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، عرض على مجلس الوزراء تجربة مركز الخدمات الشَّامل بقصر العدل في منطقة العبدلي بالعاصمة عمَّان، اذ وفَّر الوقت والجهد والمال على المراجعين، وخفَّف عنهم التنقل بين 12 وزارة ومؤسسة حكومية، واختصرها في مكان واحد.


وبين التلهوني أنَّ المجلس وجَّه بتعميم التَّجربة على مختلف الوزارات والدَّوائر الرَّسمية؛ لإقامة مركز خدمات شاملة من قبل الحكومة في عدد من المناطق داخل العاصمة، ومراكز المحافظات والتَّوسع في التَّجربة بما يُسهم في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى كفاءتها والتَّخفيف على المواطنين.


 




 

 


 

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