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الإثنين، 07-02-2022 10:51 ص

العدوان ناطقا إعلاميا باسم هيئة تنشيط السياحة

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الوكيل الإخباري - قررت هيئة تنشيط السياحة تسمية الزميل أنس العدوان ناطقا إعلاميا باسمها بالإضافة الى مهامه الوظيفية كرئيس لوحدة الاعلام في الهيئة.

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الزميل العدوان حاصل على عضوية نقابة الصحفيين عام 2011 وعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية فعمل في الدائرة الاقتصادية في العرب اليوم مندوبا صحافيا ومن ثم رئيسا لتحرير جريدة أسبوعية مختصة في السياحة ومعدا ومقدما لعدد من البرامج التلفزيونية والاذاعية المعنية في السياحة وهو كاتب ومحلل في الشأن السياحي.


الزميل العدوان حاصل شهادة البكالوريس من الجامعة الأردنية وعلى الدبلوم التدريبي للناطقيين الإعلاميين الرسميين في المؤسسات الحكومية من معهد الاعلام ودورات في الاقتصاد والتقديم الاعلامي والتحرير الصحفي.

 

 

 




 

 


 

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