الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 01-09-2021 08:41 م

العذراي : نتطلع لنتائج مثمرة لزيارة الوفد البرلماني الاردني للعراق

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  الوكيل الاخباري - قال السفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري إن زيارة رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تأتي في توقيت مهم وتحمل دلالات عمق العلاقات بين البلدين والنية المتبادلة إلى رفع مستوى التنسيق والتشاور خدمة لشعبي البلدين الشقيقين.

وأضاف العذاري لدى تواجده في مطار الملكة علياء الدولي لوداع العودات والوفد النيابي المرافق، أن الزيارة التي تأتي بعد ثلاثة أيام من مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، تعكس مدى الحرص الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على دعم العراق واستقراره . 

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