الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 12:10 ص

العراق: التعاون مع الأردن ومصر خطوة لتقوية اقتصاداتها

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الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة العراقية، أن التعاون العراقي الاردني المصري يمثل نقطة التقاء بين الأطراف العربية.
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وقال الناطق باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء الثلاثاء، إن منظومة التعاون بين العراق والاردن ومصر تعد مشروعاً تنموياً اقتصادياً يربط البلدان الثلاثة لتعزيز اقتصاداتها وتعزيز مواردها وتوفير العيش الكريم لشعوبها.

 وأضاف، إن العراق مقبل على الانفتاح في سياسته الخارجية على مختلف بلدان العالم، بهدف تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء بين الدول.

 




 

 


 

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