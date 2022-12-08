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الخميس، 08-12-2022 05:54 م

العراق سيحول رواتب 200 ألف متقاعد عراقي يقيمون في الأردن شهريا

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الوكيل الاخباري - قال مساعد مدير دائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي في البنك المركزي الأردني، محمد النجار، الخميس، إنّ البنك المركزي العراقي سيحول رواتب تقاعدية لأكثر من 200 ألف عراقي مقيمين في الأردن شهريا وبشكل تدريجي.

وأضاف النجار، لـ "المملكة"، أن قيمة الرواتب المحولة للعراقيين المقيمين في الأردن شهريا، أكثر من 100 مليون دولار، حيث سيتم إيداعها لدى البنوك العاملة في الأردن في حسابات المتقاعدين العراقيين المفتوحة لهذه الغاية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن دعم البنك المركزي الأردني لمنصة (بنى ) وهي نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي.

وكانت البنوك المركزية في كل من الأردن ومصر والعراق أعلنت عن مبادرة عربية مشتركة لإطلاق خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربية باستخدام هذه المنصة.

وتهدف الخدمة إلى المساهمة في زيادة نسب الشمول المالي وتحسين تجربة المستفيدين من خلال الارتقاء بكفاءة عمليات دفع الرواتب عبر الحدود.

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