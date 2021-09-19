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الأحد، 19-09-2021 02:21 م

العراق يدعو الأردن إلى المشاركة بإعادة الإعمار

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد، وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، والسفير العراقي في عمان حيدر العذاري.

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وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الأخويّة الراسخة التي تربط الأردن والعراق، والحرص على تعزيزها في جميع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.


ولفت رئيس الوزراء إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة، التي تركز دوما على توفير الزخم والاهتمام، بتطوير العلاقات الثنائيّة مع العراق الشقيق، بالإضافة إلى الاهتمام بآليّة التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، والتي من شأنها أن تخدم أيضاً مسيرة التعاون العربي ضمن إطار أوسع.


وأشار الخصاونة بهذا الصدد إلى المشروعات المشتركة التي يجري العمل على تنفيذها بين الأردن والعراق، وأبرزها مشروع مد أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى العقبة وصولا إلى الأراضي المصرية والمنطقة الصناعية على الحدود بين البلدين، إضافة إلى مشاريع الطاقة والربط الكهربائي بينهما.
وأكد رئيس الوزراء حرص الأردن على أمن واستقرار العراق الشقيق ومسيرة البناء فيه، مشددا على أن أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة.
من جهته، أكد وزير الداخلية العراقي، الذي نقل لرئيس الوزراء تحيات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العلاقات التاريخية بين الأردن والعراق، لافتا إلى حرص العراق على تنمية وتعزيز علاقاته مع الأردن في المجالات كافة.


وأشاد وزير الداخلية العراقي بمستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين، مؤكدا أن الحدود بين البلدين بقيت مستقرة وآمنة رغم الظروف والتحديات التي فرضتها وجود المجموعات الإرهابية في العديد من المناطق العراقية.
وأكد الغانمي أن الوضع في العراق مستقر وآمن الأمر الذي يسمح بالتوجه نحو إعادة البناء، معربا عن تطلع العراق لمساهمة الأردن والشركات الأردنية في مسيرة إعادة الإعمار في العراق.


ولفت وزير الداخلية العراقي إلى أن الجهات المختصة أنهت كافة الترتيبات لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من الشهر المقبل، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية العراقية ستشهد وجود مراقبين دوليين، ووسائل الإعلام والصحافة الدولية.


 




 

 


 

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