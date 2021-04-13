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الثلاثاء، 13-04-2021 05:45 م

العراق يستأنف العمل بمنافذه الحدودية مع الأردن وأربع دول أخرى

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الوكيل الاخباري - استأنف العراق العمل في ستة منافذ حدودية مع بلدان الجوار لتفعيل دوره في التجارة الدولية. 
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وقال مصدر حكومي عراقي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة النقل قررت استئناف العمل في ستة منافذ حدودية (زرباطية والقائم وطريبيل، والمنذرية وسفوان وعرعر) من أجل نقل البضائع (ترانزيت) عبر العراق لدول الجوار، مبيناً أن المنافذ ستكون مع 5 بلدان هي الأردن والسعودية وسوريا والكويت وإيران.

وأضاف، أن حسم موضوع الترانزيت ووضع الضوابط اللازمة له بالتنسيق مع الجهات الجمركية المعنية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أن هذا الأمر يعد من الخطوات المهمة لزيادة إيرادات الدولة وتفعيل موقع العراق الدولي المهم.

 




 

 


 

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