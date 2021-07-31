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السبت، 31-07-2021 03:50 م

العراق يشيد بدور الأردن في دعم قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

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الوكيل الإخباري - استقبل سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر المجلس، السبت، وفداً رسميا عراقيا لبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بقضايا ذوي الإعاقة، والاطلاع على التجربة الأردنية في مجال توفير بيئة تشريعية حاضنة وتنفيذ مشروعات تلبي متطلبات دمجهم في المجتمع.

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وأكد سمو الأمير مرعد عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين، والمستوى المميز من التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، مبديا رغبته بالاستمرار في تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعرض سموه جهود المملكة في مجال دعم قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متطرقا الى أولويات عمل المجلس والمتمثلة في امكانية الوصول، والتعليم الدامج، والتشخيص، والتشغيل، ومنظومة بدائل الإيواء.

وشدد سموه على أهمية ضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في السياحة الميسرة في مراحل تصميم المشروعات والمخططات من قبل الجهات المعنية، وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لهم وتمكينهم، مشيرًا إلى أن السياحة الدامجة لها عوائد مالية جيدة على اقتصادات بعض الدول، ولها فوائد استثمارية عالية؛ مقدرا عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم 180 مليون سائح الى جانب مئات الملايين من السياح كبار السن.

 




 

 


 

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