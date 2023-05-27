العراق يعلن موعد بدء الربط الكهربائي مع الأردن

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز المقبل.



وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، وفق وكالة الأنباء العراقية، إن "الربط مع الأردن سيكون جاهزا بتاريخ 1 تموز كمرحلة أولى بطاقة 50 ميجاواط تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية".



وأوضح، أن الربط مع الأردن كان يستلزم إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية، حيث كان من المفترض أن يدخل للعمل في 1/6، ولكن نتيجة بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة تم تأجيلها إلى 1/7.

اضافة اعلان