العربية لحماية الطبيعة تطلق حملة "أشجار فلسطين" الرقمية التوعوية

الوكيل الإخباري - أطلقت العربية لحماية الطبيعة حملة "أشجار فلسطين" الرقمية الدولية الأولى تحت وسمي #أشجار_فلسطين، #TreesforPalestine، في إطار عملها كحركة خضراء بدأت أنشطتها مع الانتفاضة الثانية لزراعة الأشجار التي اقتلعها الاحتلال في فلسطين والتي تجاوزت 3 مليون شجرة منذ عام 2000 وذلك بانضمام ومشاركة العشرات من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية، وكسباً للتضامن والمناصرة والدعم للقطاع البيئي والزراعي الفلسطيني، وفي حملة توعوية تعد الأولى من نوعها لدعم برنامج "المليون شجرة ".

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ونجحت العربية لحماية الطبيعة في زراعة 2,676,666 شجرة مثمرة حتى نهاية عام 2022، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تعزز النظم الغذائية المحلية، وتأتي الحملة الرقمية الدولية استكمالاً لتلك الجهود الممتدة لأكثر من 20 عاماً.

تكتسب هذه الحملة خصوصيتها كونها ترفد المحتوى الفلسطيني بمواد مرئية ومسموعة ومكتوبة متنوعة عن القطاع البيئي والزراعي، تم إعدادها وتحضيرها على مدى أشهر بعد بحث مستفيض، ومن ثم تنفيذها بمساعدة مصممين محليين وخبراء وشركاء من كل العالم.



وتتنوع مواد الحملة، التي سيتم نشرها على مدى 6 أسابيع من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ما بين منشورات توعوية متسلسلة بلغات متعددة، تسلط الضوء على الجرائم التي يشنها الاحتلال على القطاع البيئي والزراعي الفلسطيني، باستهدافه للأشجار المزروعة، كما تشتمل المواد الإعلامية على أفلام قصيرة تمثل فيلم الحملة الرئيسي، وشهادات من مزارعين مستفيدين.