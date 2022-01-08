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السبت، 08-01-2022 12:04 م

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني، إن الأردن من أوائل الدول العربية في التحول الطاقي من خلال مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تفوق 20 بالمئة.

واكد الطعاني خلال محاضرة ألقاها في كلية القيادة والأركان الملكية عن مستقبل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في الدول العربية، أن موقع الأردن الجغرافي يعتبر محفزا اقتصاديا لمستقبله في التحول الطاقي على مستوى منطقة الشرق الأوسط والربط الكهربائي مع كل الدول العربية، والعمل على تطوير البنية التحتية للكهرباء من أجل إنشاء المدن الذكية والسيارات الكهربائية والشبكات الذكية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت، أوضح الطعاني، ان العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن، خطت خطوات عملية من اجل الوصول الى الحياد الكربوني بالعام 2050، متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات العربية بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حوالي تريليون دولار بحلول العام 2040.

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وقال، إن الاستثمار في هذا القطاع يوفر فرص عمل خضراء للشباب العرب، مؤكدا ان الاردن يزخر بالكفاءات الفنية المدربة والشركات المؤهلة لرفد الاقتصاد الأخضر في الأردن والوطن العربي.

واكد سعي الهيئة الى تحقيق رسالتها السامية والنبيلة لخدمة المجتمعات العربية والحكومات العربية لتحقيق السيادة الطاقية والاكتفاء الذاتي من خلال التحول الطاقي والتنمية المستدامة في الدول العربية.

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