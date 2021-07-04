الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

مراكز شبابية في مادبا تستضيف معسكرات أنماط الحياة الصحية

إطلاق حملة كسوة العيد بالسلط

كندا تلغي الحجر الصحي للعائدين من مواطنيها المطعمين ضد كورونا

لبنان يقدر عدد المصابين بمتحور دلتا بـ 100 حالة

ضبط مصنع يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالبلقاء

العقبة تشهد اقبالا كبيرا للزوار بعد إعلانها منطقة آمنة من كورونا

إندونيسيا تمنع الأشخاص غير متلقي لقاح كورونا من دخول أراضيها

المصري يوضح حقيقة ما نسب اليه بشأن القوات الأمريكية

العرموطي: القضاء الأردني مستودع العدالة والطريق الآمن لمجتمع السلم

الأحد، 04-07-2021 10:27 م

العرموطي: القضاء الأردني مستودع العدالة والطريق الآمن لمجتمع السلم

w


  الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن القضاء الأردني النزيه مستودع العدالة التي تقوم على أساسها المجتمعات الحرة، وهو الطريق الآمن لبناء مجتمع السلم والنهضة والتنمية الشاملة.اضافة اعلان


وأضاف العرموطي، خلال زيارة فريق من المعهد القضائي الأردني إلى المركز، اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي يرصد ملف حقوق الإنسان في الأردن والعالم كله، مشيرا إلى اهتمام الدول بصورتها وتصنيفها حسب معايير حقوق الإنسان، ما يحتم علينا كمؤسسة وطنية أن نضاعف جهودنا في الرصد والرقابة، والحماية للحقوق والحريات بأنواعها، والتوثق من مدى التزام السلطات بذلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620213201253441796905

مراكز شبابية في مادبا تستضيف معسكرات أنماط الحياة الصحية

w

إطلاق حملة كسوة العيد بالسلط

6202130222849433660106

ضبط مصنع يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالبلقاء

72021415715459388371

العقبة تشهد اقبالا كبيرا للزوار بعد إعلانها منطقة آمنة من كورونا

dddd

المصري يوضح حقيقة ما نسب اليه بشأن القوات الأمريكية

72021393013709424479

الأردن يشارك باجتماع أجهزة الرقابة المالية العربية بالدوحة غداً

أخبار متعلقة
w

الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية في نابلس

w

وفد عراقي يطلع على تجربة ديوان الخدمة المدنية

w

المجلس التمريضي يحصل على شهادة الاعتمادية الدولية

5

مستشفى الجامعة يُطلق برنامج الزمالة في العناية الحثيثة

620211681257304579239

رصد هزتين أرضيتين في منطقة جنوب البحر الميت

q

سائق تكسي يعيد 11 ألف دينار لمواطن في المفرق