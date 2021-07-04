العرموطي: القضاء الأردني مستودع العدالة والطريق الآمن لمجتمع السلم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن القضاء الأردني النزيه مستودع العدالة التي تقوم على أساسها المجتمعات الحرة، وهو الطريق الآمن لبناء مجتمع السلم والنهضة والتنمية الشاملة.وأضاف العرموطي، خلال زيارة فريق من المعهد القضائي الأردني إلى المركز، اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي يرصد ملف حقوق الإنسان في الأردن والعالم كله، مشيرا إلى اهتمام الدول بصورتها وتصنيفها حسب معايير حقوق الإنسان، ما يحتم علينا كمؤسسة وطنية أن نضاعف جهودنا في الرصد والرقابة، والحماية للحقوق والحريات بأنواعها، والتوثق من مدى التزام السلطات بذلك.