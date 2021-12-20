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الإثنين، 20-12-2021 11:50 ص

العسعس: إعداد موازنة 2022 جاء بظروف غير مستقرة

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الوكيل الإخباري - استمع مجلس النواب، اليوم الاثنين، لخطاب الموازنة العامة لعام 2022 يلقيه وزير المالية محمد العسعس.

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وقال العسعس، في جلسة نيابية تشريعية، إن إعداد موازنة عام 2022 جاء في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة.

 

وأضاف أن الحكومة تمكنت من تحقيق انجازات مشهودة في التعامل مع التحديات الصحية والاقتصادية، واعادة ترتيب الاولويات وتحقيق الموازنة بين الوضع الصحي والحيلولة دون الركود الاقتصادي.

 

وأشار العسعس إلى أن الحكومة تمكنت من محاربة التهرب الضريبي والجمركي لتثبت للجميع بأنه لا أحد فوق القانون.

 

 




 

 


 

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