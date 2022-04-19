العسعس: الأردن يقدم خدمة للبشرية جمعاء .. وترك وحيدا

الوكيل الخباري - أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن الأردن يقدم خدمة للبشرية جمعاء فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة مثل محاربة داعش ومحاربة الإرهاب والحفاظ على الوسطية واستضافة 1.3 مليون لاجيء سوري كونه أكبر مضيف للاجئين في العالم، إلا أنه ترك وحده للتعامل مع هذا الأمر، وهو أمر لم يعد مجديا.

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وقال العسعس خلال استضافته في مركز ويلسون الأمريكي للحديث عن الآفاق الاقتصادية في الأردن واجه الأزمة تلو الأزمة حتى أتقن فن إدارة الأزمات، مشبا الأزمات التي يشهدها الأردن بـ الموت عن طريق ألف جرح.