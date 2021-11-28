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الأحد، 28-11-2021 05:29 م

العسعس: دور الحكومة ليس بتوظيف الشباب انما بالتشغيل

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الوكيل الاخباري - قال وزير المالية محمد العسعس إن دور الحكومة ليس في توظيف الشباب، إنما بالتشغيل من خلال المشاريع، مشيرا ان القطاع الخاص يستطيع حمل التوظيف للشباب الأردني.


وقال وزير الاعلام إن إعلان النوايا الذي حصل بين الأردن والامارات والاحتلال الاسرائيلي هو اعلان لا يترتب عليه أي كلفة مالية، وسيتم دراسة جدواه خلال 10 أشهر، مؤكدا ان الحكومة تسري قدما في مشروع الناقل الوطني وستمضي به حتى النهاية.

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