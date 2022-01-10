الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

مدير الجمارك: تخفيض التعرفة ستدخل حيز التنفيذ خلال اسبوع

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الإثنين، 10-01-2022 04:25 م

العسعس:93% من المواد سيصبح رسمها الجمركي إما 0% أو 5%

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الوكيل الاخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، إنه سيتم تخفيض التعرفة الجمركية على الألبسة من 30 % إلى 5% . 

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وقال العسعس، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن قرارات الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية، اليوم الاثنين، إنه سيتم إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة المحلية.

 

وأضاف، أن هناك 93% من المواد سيصبح رسمها الجمركي إما 0% أو 5%، وذلك في المواد التي اختيرت لتخفيض التعرفة الجمركية عليها.

وبين العسعس، أن تخفيض التعرفة الجمركية لم تشمل المركبات المستوردة.

وأوضح أن الهدف جاء لمساعدة المواطنين ورفع قدرته الشرائية، بالاضافة للتخفيف من التلاعب بالفواتير والتهرب الجمركي، منوها الى انتخفيض التعرفة الجمركية على سلع معينة سيستمر حتى 2027 . 

 

ونوه العسعس إلى أن تخفيض التعرفة الجمركية ستؤدي إلى تخفيض العوائد المالية للخزينة من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية، فتأمل الوزارة بأن تساهم تخفيض التعرفة بالحد من التهرب الجمركي والضريبي، وبالتالي ازدياد تحصيل الحكومة من ذلك.

 

وبين أن القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشرة من تخفيض التعرفة الجمركية هي القطاعات التجارية.

وأشار العسعس إلى أن دائرة الجمارك ستتولى عملية المعاينة والرسوم الجمركية على الموانئ، بدلاً من المؤسسات الأخرى، دون أن يتم التأثير على وظيفة أي من المؤسسات الأخرى، وسيتم نقل هؤلاء الموظفين إلى دائرة الجمارك، وذلك في إطار توحيد المرجعية الجمركية.

 

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