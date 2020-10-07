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الأربعاء، 07-10-2020 11:47 ص

العضايلة: الحظر الشامل كان لعدة أسابيع

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة ان قرار الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت جاء بناء على دراسة وتوصية من وزارة الصحة والجهات المعنية.

وبين العضايلة في تصريحات صحفية، ان التفكير كان بإجراء حظر شامل لأسابيع، ولكن بسبب تأثيراته الاقتصادية تم اللجوء الى قرار الحظر لشامل ليومين أسبوعيا.

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وقال ان موضوع الحظر كان محل نقاش واسع خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة، وان شاء الله ان لا نكون قد تأخرنا بالقرار، وفق العضايلة.


وبين ان الوضع الوبائي يشكل خطرا على المجتمع والمنظومة الصحية، وان القرارات التي اتخذت يوم الثلاثاء جاءت لحماية المجتمع.


واعتبر العضايلة ان قرار الحظر مؤلم حتى للحكومة، والتي تفضل عدم اللجوء لهذا القرار، ولكن الوضع الوبائي يستدعي ذلك.


 




 

 


 

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