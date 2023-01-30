العضايلة يترأس الوفد الأردني في أعمال لجنة حقوق الإنسان العربية

الوكيل الاخباري - ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد عودة العضايلة، اليوم الاثنين، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة حقوق الإنسان العربية.



وخصص الاجتماع، الذي يعقد بمقر الجامعة ويستمر يومين، لمناقشة التقرير الدوري المجمّع الثاني والثالث المقدّم من الأردن حول حالة حقوق الإنسان فيه، عبر جلسات عمل يحضرها ممثلو المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

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