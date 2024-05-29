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الأربعاء، 29-05-2024 12:45 م

العضايلة يترأس الوفد الأردني في اجتماع منتدى التعاون العربي الصيني

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الوكيل الإخباري - أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة أهمية العلاقات العربية الصينية، وانعكاسها على العمل الدولي متعدد الأطراف في دعم ونصرة القضايا الإقليمية والدولية العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.

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وشدد العضايلة، خلال ترأسه الوفد الأردني المشارك في الدورة الـ19 لاجتماع كبار المسؤولين والدورة الـ8 للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، على “أننا نعمل مع الصين كشريك مهم على تعزيز وتطوير التعاون معها في شتى المجالات” ، مؤكداً أن الأردن وقّع على مبادرة الحزام والطريق إيماناً بأهمية هذه المبادرة والشراكة مع الصين، وخدمة لشعبي البلدين وبما يحقق الرخاء والتطور والتنمية لهم.


وفي كلمةٍ له، خلال اجتماع مشترك للوفد العربي برئاسة السفير الحسين بن سيدي عبدالله الديه، المندوب الدائم للجمهورية الموريتانية الإسلامية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وعن الجانب الصيني السيد لي تشن سفير وزارة الخارجية لشؤون منتدى التعاون الصيني العربي، أشاد السفير العضايلة بمرور 20 عام على هذا التعاون الناجح والبناء بين الدول العربية والصين، وحرص الجانبين على استمرار عقد هذا المنتدى والاجتماعات المنبثقة عنه بما يعكس الالتزام المشترك تجاه التعاون متعدد الأطراف المبني على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح وتعزيز وتنمية التعاون في مختلف المجالات.


ولفت إلى مواقف الصين الإيجابية والداعمة لقضايا الدول العربية وبالأخص القضية الفلسطينية والتي تمر حالياً بظروف عصيبة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، معرباً السفير العضايلة عن التطلّع للعمل مع الصين ومع المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب على غزة وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب وتدافع عنه، والذي لن يتحقق ما بقي الاحتلال، وما لم تتجسد الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق حل الدولتين.


وضم الوفد الأردني في اجتماع كبار المسؤولين كلاً من السفير الأردني لدى الصين حسام الحسيني والسكرتير الثاني في مندوبية الأردن الدائمة لدى جامعة الدول العربية عبير وريكات والسكرتير الثاني في السفارة الأردنية في بكين مأمون الفقير.


 




 

 


 

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