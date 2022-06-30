العضايلة يزور المعرض الأردني للفن التشكيلي في القاهرة

الوكيل الإخباري - زار سفير المملكة في مصر أمجد العضايلة، المعرض الفني التشكيلي الذي نظمته رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين في القاهرة، ضمن فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2022.

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وأعرب العضايلة، خلال زيارته المعرض أمس الأربعاء، ولقائه رئيس الرابطة الدكتور إبراهيم الخطيب، عن الاعتزاز بهذه المبادرة التي تعكس متانة علاقات التعاون والتبادل الثقافي بين الأردن ومصر والحرص المشترك على تعزيزها.



وتضمن المعرض الذي جاء بتنسيق ودعم من وزارتي الثقافة في البلدين الشقيقين، لوحات فنية تشكيلية ذات طابع أردني إسلامي.



وشاهد العضايلة، خلال جولته في أروقة المعرض، لوحات فنية ذات طراز تشكيلي بطابع إسلامي.



وعبر عدد من المثقفين والفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي الذين زاروا المعرض عن إعجابهم بمستوى الفن التشكيلي الأردني.