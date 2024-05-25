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السبت، 25-05-2024 01:59 م

العضايلة يستقبل موفد الرئيس المصري للتهنئة بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري - استقبل السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، بمقر السفارة الأردنية بالقاهرة، الأمين برئاسة الجمهورية المصرية أحمد رضا، الذي نقل تهاني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة العيد الـ78 لاستقلال المملكة.

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وتأتي زيارة الأمين برئاسة الجمهورية إلى السفارة لنقل تهاني الرئيس السيسي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، والشعب الأردني بالاحتفالات بعيد الاستقلال، الذي يصادف اليوم، تجسيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.


وأعرب رضا عن تمنيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للأردن بدوام التقدم والازدهار والاستقرار، مشيرا إلى أهمية الإنجازات والنهضة التي تحققت في المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.


بدوره، عبر السفير العضايلة عن بالغ التقدير لهذه اللفتة المعهودة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الأردن وقيادته الهاشمية، وبما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين القياديتن البلدين الشقيقين.


وأكد العضايلة حرص وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة على تعزيز العلاقات مع الشقيقة مصر، والدفع بكل ما من شأنه دعم مسيرتها والنهوض بها في المجالات كافة.

 




 

 


 

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