الأحد 04-10-2020
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الأحد، 04-10-2020 07:23 م

العضايلة يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع اصابات كورونا

غغغغ


الوكيل الاخباري - دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، قائلا: "إن الالتزام لم يعد واجباً ذاتيّاً فحسب، وإنّما بات مسؤوليّة أخلاقيّة وإنسانيّة، ومن واجب كلّ مواطن أيضاً توعية غيره من الأفراد غير الملتزمين، والتأكيد عليهم أنّنا في حالة انتشار مجتمعي للوباء، تتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر".
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واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته، والإنسانيّة جمعاء، من شرّ هذا الوباء".

 




 

 


 

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