العطاءات الحكومية تحصد المركز الأول على مستوى المؤسسات الحكومية بمؤشر النزاهة

الوكيل الاخباري -حصلت دائرة العطاءات الحكومية على المركز الأول عن فئة المؤسسات الحكومية في (مؤشر النزاهة الوطني NII) بمشاركة 100 جهة ومؤسسة حكومية وبتنظيم من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع مركز الحياة راصد المدعوم من وكالة التعاون الإسباني والاتحاد الأوروبي.

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ويهدف المؤشر إلى قياس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة الأردنية بمعايير النزاهة الوطنية (سيادة القانون، العدالة وتكافؤ الفرص، الحوكمة الرشيدة، المساءلة والمحاسبة ، الشفافية ) وذلك لدفعها الى الانخراط بأعمال حقيقية وفعلية ملموسة والوصول إلى بيئة وطنية مكافحة للفساد .



وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات إن حصول الدائرة على المركز الأول على مستوى المؤسسات الحكومية في (مؤشر النزاهة الوطني NII) يأتي تتويجاً لجهود الدائرة في تطوير أدائها من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالعطاءات والمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية بحيث تضمن التخفيف والحد من بعض الإجراءات.



وأضاف الخليفات وفق البيان الذي أصدرته العطاءات، اليوم الأربعاء، يساهم مؤشر النزاهة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والمساءلة ضمن إطار مؤسسي يحكم مصفوفة الصلاحيات والعلاقات مع الشركاء إضافة إلى أتمتة إجراءات الشراء بنسبة 100 بالمئة لعطاءات الأشغال والخدمات الفنية وأتمتة إجراءات التصنيف والترخيص للمقاولين والشركات الهندسية.



وأضاف أن مؤشر النزاهة هو أداة قياس ضمن منظومة من المعايير تشكل بيئة تنافسية لتحفيز المؤسسات الحكومية كما ويشكل الحصول على المركز الأول على مستوى المؤسسات الحكومية في (مؤشر النزاهة الوطني NII) حافزاً لنا للمضي قدما في التطوير بهدف الوصول إلى بيئة وطنية مناهضة للفساد من خلال الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية وهي (سيادة القانون، العدالة وتكافؤ الفرص، الحوكمة الرشيدة، المساءلة والمحاسبة، الشفافية) .

