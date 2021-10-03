العفو الملكي يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #العفو_الملكي عبر منصة تويتر في المملكة وذلك بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

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وتفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد مع توجيه جلالة الملك قائلين أنه " ليس من الغريب على جلالة الملك ان يكون متسامح مع أبناء شعبه".



ودعا النشطاء لجلالة الملك بطول العمر والصحة والعافية .





سيدنا أبا الحسين ترجم هذه الاية على الارض الواقع يوم امسpic.twitter.com/THrG9WhjOf {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ}سيدنا أبا الحسين ترجم هذه الاية على الارض الواقع يوم امس #العفو_الملكي October 3, 2021

pic.twitter.com/ZcPeHIRBAu تاريخ الهاشمين راسخ يشهد بقيم راسخه وقيمة التسامح العاليه لدى هذا التاريخ المشرف هي اعلى مرتبه فكيف لا وقد كان العفو عند المقدره اعلى مراتب التسامح عند الله . #العفو_الملكي October 3, 2021