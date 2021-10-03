العفو الملكي يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #العفو_الملكي عبر منصة تويتر في المملكة وذلك بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وتفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد مع توجيه جلالة الملك قائلين أنه " ليس من الغريب على جلالة الملك ان يكون متسامح مع أبناء شعبه".
ودعا النشطاء لجلالة الملك بطول العمر والصحة والعافية .
{فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ}— يعيش جلالة الملك المعظم 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@KVGIffh25UjzEBA) October 3, 2021
سيدنا أبا الحسين ترجم هذه الاية على الارض الواقع يوم امس#العفو_الملكي pic.twitter.com/THrG9WhjOf
الأمرُ أيسرُ مما أنتَ مُضمرُهُ— ملاك♡اني اسميتها مريم🇯🇴 (@M___6___m6) October 3, 2021
فاطرَحْ أذاكَ ويسّرْ كلّ ما صَعُبا#العفو_الملكي
#العفو_الملكي— Dr. Nehad AlHunitee (@HuniteeNihad) October 2, 2021
يا ابنَ الهواشمِ من قريشٍ اسلفوا
جيلًا بمدرجةِ الفخار فجيلا pic.twitter.com/J2jHa8goPZ
الله يقويك ويطول عمرك جلالة الملك المعظم https://t.co/8YZNkssXHa 🤲👍🥰— Rayan Aledwan (@AledwanRayan) October 3, 2021
#العفو_الملكي
تاريخ الهاشمين راسخ يشهد بقيم راسخه وقيمة التسامح العاليه لدى هذا التاريخ المشرف هي اعلى مرتبه فكيف لا وقد كان العفو عند المقدره اعلى مراتب التسامح عند الله .#العفو_الملكي pic.twitter.com/ZcPeHIRBAu— احمد الـشـمري . (@tsts5a) October 3, 2021
الحمدلله على نعمة الهاشميين 👑#العفو_الملكي pic.twitter.com/j4KAIju4mh— يعيش جلالة الملك المعظم 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@KVGIffh25UjzEBA) October 2, 2021
كل يوم بزداد فخري فيك والله 🇯🇴❤️ #العفو_الملكي pic.twitter.com/M0vpWn7q6E— 𝐖 𝐀 𝐉 𝐃 𝐘 | 🇯🇴👷 (@wajdyakram) October 2, 2021
العفو من شيم الكبار...وال هاشم هم اهل العفو بقيادة صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم#العفو_الملكي pic.twitter.com/1q23HMPGTQ— محمد ابو سيف (رد الأضافة) (@abu_saif_8) October 2, 2021
دمت لنا وحفظك الله لنا وحفظ اردننا الغالي🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴#العفو_الملكي pic.twitter.com/zw9rc1aiZw— Roaa (@Roaa_4_1994) October 2, 2021