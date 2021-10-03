الأحد 03-10-2021
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الأحد، 03-10-2021 11:12 ص

العفو الملكي يتصدر تويتر في المملكة

الملك 6


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #العفو_الملكي عبر منصة تويتر في المملكة وذلك بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

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وتفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد مع توجيه جلالة الملك قائلين أنه " ليس من الغريب على جلالة الملك ان يكون متسامح مع أبناء شعبه".


ودعا النشطاء لجلالة الملك بطول العمر والصحة والعافية .


 




 

 


 

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