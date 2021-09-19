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الأحد، 19-09-2021 04:53 م

العقبة: اتفاقية تعاون لإنشاء محطة سفن سياحية في مرسى زايد

العقبة


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، اليوم الأحد، عن توقيع "اتفاقية مبدئية" مع "موانئ أبو ظبي"، لإنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مشروع "مرسى زايد" بالعقبة، هي الأولى لـ "موانئ أبو ظبي" في الأردن والأولى خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسة وإنشاء مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية لتصبح العقبة مركزا لجذب المسافرين على متن السفن السياحية التي تؤم منطقة البحر الأحمر.

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