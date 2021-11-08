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الإثنين، 08-11-2021 11:28 م

العقبة : اجتماع يبحث آلية تزويد دول حوض المتوسط بالمياه

السياحة-في-العقبة


الوكيل الاخباري - بحث شركاء من عدة دول في اجتماع عقد في مدينة العقبة، اليوم الاثنين، آلية تنفيذ مشروع نظام متكامل لتزويد دول حوض البحر الأبيض المتوسط (ميديس) بالمياه، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تعاون عبر الحدود.

وشارك في الاجتماع، شركة مياه العقبة من الأردن، وجمعية مهندسي الصرف الصحي الفلسطينية ومحافظة أريحا والأغوار من فلسطين، ومعهد المناطق القاحلة– قابس من تونس، وجامعة كالياري وسلطة مياه سردينيا من إيطاليا.

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