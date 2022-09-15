العقبة: اختتام دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية

الوكيل الاخباري- اختتمت في العقبة اليوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان التربية الاعلامية والمعلوماتية، نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بمشاركة 45 شابا وشابة.

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وهدفت الدورة، التي عقدت في مقر الهيئة، إلى بناء قدرات وتطوير معرفة ومهارات الشباب الإعلامية، والتعامل مع مصادر المعلومات، ومواجهة الرسائل الإعلامية المضللة، والتعامل مع مصادر المعلومات المتعددة.



وتطرقت الدورة الى أنواع المحتوى الإعلامي، والتركيز على مهارات تقييم المحتوى (التفكير النقدي) ، والتعرف على الدعاية السياسية وعلاقتها بالتطرف، وقواعد التحقق من المعلومات والأخبار .



وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش، إن الدورة جاءت لبناء قدرات الشباب في مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية وتحسين قدراتهم على التعامل مع مصادر المعلومات المختلفة والرسائل والأدوات الإعلامية المضللة وتنمية المهارات التحليل لدى الشباب .



يذكر أن الدورة أقيمت على مدار ثلاثة أيام، ضمن سلسلة من البرامج التي دأب على إقامتها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في جميع محافظات المملكة في مقرات هيئة شباب كلنا الأردن .