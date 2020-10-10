السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

الشواربة يتفقد جاهزية خطوط تصريف مياه الأمطار

زائر للعقبة يتسبب بإصابة 9 مواطنين من عائلة بكورونا

خلية الأزمة توجه رسالة للاردنيين

خبير أردني: إنشاء جينوم مرجعي عربي شامل

الأعلى للسكان: الأطفال الفتيات من أكثر الفئات ضعفا

خلية الازمة تسمح للأردنيين التنقل الليلة بهذه الساعة

الإمارات تمهل المقيمين لتسوية أوضاعهم

الإمارات: وفاة و1129 إصابة جديدة بكورونا

اصابة كورونا في وزارة اردنية جديدة

توضيح حكومي هام حول موعد انتهاء الحظر الشامل




السبت، 10-10-2020 06:05 م

العقبة: اختتام فعاليات حملة نظفوا العالم لعام 2020

العقبة-2


الوكيل الاخباري - اختتمت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في العقبة، اليوم السبت، حملة نظفوا العالم لعام 2020 ، تحت شعار "كل عمل صغير يصنع عالما مختلفا".
اضافة اعلان

وقال مدير مكتب الجمعية بالعقبة محمد طواها إن الحملة هدفها تعزيز ورفع الوعي بخطر الملوثات والنفايات الصلبة على الأنظمة البيئية في خليج العقبة، وخصوصا أن أكثر من 80 بالمئة من النفايات البحرية مصدرها اليابسة.

وبين أن الحملة التي استمرت أسبوعين، اشتملت على فعاليات في عدد من المواقع بمدينة العقبة بمشاركة مجموعات من مختلف القطاعات مع الالتزام بقرارات الدفاع وعدم التواجد لأكثر من عشرين شخصا في الموقع الواحد.

وأشار إلى أن فعاليات الأسبوع الأول من الحملة شملت تنظيف 4 مواقع بمشاركة واسعة من الغواصين، وفي الأسبوع الثاني تنظيف جوف البحر بعدة مواقع داخل متنزه العقبة البحري بمشاركة أكثر من 40 غواصا، وحملة لتنظيف شاطئ المملح وشاطئ الغندور.

وأشاد الطواها بجهود المشاركين في الحملة من كوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة واحة أيلة للتطوير، وعدد من مراكز الغوص والمؤسسات المعنية والأجهزة الأمنية، وشركة ميناء حاويات العقبة، وقرية العقبة اللوجستية، وفندق ومنتجع "موفنبيك تالابيه"، وشركة "اورباسر"، وعدد من مؤسسات المجتمع المحلي.

وبينت منسق الحملة علياء القطاونة، أنه جرى استخراج أكثر من 260 كيسا من النفايات خلال حملات تنظيف جوف البحر، إلى جانب الملوثات الأخرى وأكثر من 50 كيسا من خلال حملات تنظيف الشاطئ، مشيرة إلى أن المواد البلاستيكية شكلت أكثر من 60 بالمئة من النفايات، بالإضافة الى الملوثات الزجاجية والمعدنية.

وأشارت المدير التنفيذي للجمعية ديالا العلمي إلى أن الحملة انطلقت تزامنا مع الحملة العالمية تحت شعار "نظفوا العالم" بمشاركة 35 مليون شخص حول العالم لتنظيف الشواطئ البحرية، مؤكدة أن خليج العقبة يحتاج إلى تكاتف الجهود للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الملوثات وتوفير مكان ملائم للسباحة والغوص لزوار المدينة.

يذكر أن هذه الفعالية جاءت بالشراكة والتمويل من المشروع الإقليمي؛ نهج الإدارة القائم على الأنظمة البيئية من خلال برنامج التعاون عبر الحدود.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
77

الشواربة يتفقد جاهزية خطوط تصريف مياه الأمطار

فرق-التقصي-والفحص-كورونا-121212

زائر للعقبة يتسبب بإصابة 9 مواطنين من عائلة بكورونا

102020601126782330715

خلية الأزمة توجه رسالة للاردنيين

أفضل-طبيب-أمراض-جلدية-في-دبي

خبير أردني: إنشاء جينوم مرجعي عربي شامل

7202026175427653458709

الأعلى للسكان: الأطفال الفتيات من أكثر الفئات ضعفا

1020201005543444694287

خلية الازمة تسمح للأردنيين التنقل الليلة بهذه الساعة

أخبار متعلقة
3202022183423990919056

الرزاز يوضح حول حظر التجول الشامل

rrr

تطورات فتح صالات المطاعم بالاردن

9202013114744933267841

على ماذا أقسم الرزاز؟

9202014201838753210132

وزير التربية يوجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس - فيديو