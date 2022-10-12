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الأربعاء، 12-10-2022 03:37 م

العقبة الاقتصادية الخاصة: ملف توزيع أراض على المواطنين قيد العمل

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار مدعومة في مدينة العقبة ما زال قيد العمل وذلك من خلال لجنة رسمية من موظفي السلطة تقوم حاليا بتدقيق حوالي 23 ألف طلب من اجل الوصول الى تاريخ محدد للإعلان عن موعد تسليم قطع الأراضي لمستحقيها ممن تقدموا بمعلومات صحيحة على المنصة التي خصصتها السلطة لذلك.

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وأضاف بخيت في تصريح صحفي الأربعاء ان تأخر الإعلان عن موعد توزيع قطع الأراضي بالعقبة كان بسبب الحجم الهائل للمعلومات المغلوطة التي قدمت من خلال الطلبات منوها أن العمل قائم على قدم وساق من قبل 15 موظف هم أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية من اجل تدقيق البيانات والمعلومات وستعامل كل الطلبات وبياناتها بكل شفافية وفق الشروط والمعايير التي وردت على منصة التقديم لإحقاق العدالة للجميع .


وحول موعد محدد للإعلان عن عملية التوزيع اكد بخيت لغاية اللحظة لا يوجد تاريخ محدد كون اللجنة هي المسؤولة عن ذلك وهي من تحدد ذلك لكن العمل مستمر حتى ينجز الملف بصورة صحيحة وحقيقية ودقيقة وشفافة وتكون السلطة مسؤولة عن النتائج ولا نقبل أن يكون هناك أي محاباة تجاه أي طلب ويأخذ كل مواطن حقه في ذلك.

وأكد بخيت أنه سيتم وضع كل الملفات التي تحتوي على معلومات مغلوطة جانبا وإنجاز بقية الملفات التي تتضمن معلومات صحيحة للانتهاء من المرحلة الأولى حسب العلامات التي حصل عليها المتقدم ولاحقا سيتم الطلب من المواطنين الذين قدموا معلومات خاطئة لاستكمال ملفاتهم في مرحلة قادمة لافتا الى ان الملف يسير في الاتجاه الصحيح وما هو مخطط له وخلال الأسابيع القادمة سيكون هناك تصور واضح حول حجم الطلبات التي تم استثنائها والطلبات قيد التدقيق وسيتم معرفة التوقيت الزمني للإعلان عن موعد التوزيع.

 




 

 


 

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