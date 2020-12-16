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الأربعاء، 16-12-2020 11:50 م

العقبة الخاصة تبحث إنشاء مركز للتخليص وتسجيل المركبات

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الوكيل الاخباري - ناقش مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع عدد من الجهات المعنية في المحافظة المتطلبات اللازمة لإتمام كافة الإجراءات لتنفيذ مشروع مركز للتخليص وتسجيل المركبات في المنطقة الخاصة على غرار ما هو معمول به في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء.

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وأكد رئيس السلطة المهندس نايف بخيت أهمية المشروع لما له من آثار إيجابية على القطاع الاستثماري واللوجستي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتقديم الخدمات للمستثمرين في مجال تجارة السيارات، مبيناً أن السلطة على استعداد للتعاون التام مع الجهات المعنية في سبيل إنجاح هذا المشروع.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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