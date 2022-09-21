العقبة الخاصة تطبق مؤشر النزاهة الوطني

الوكيل الإخباري - بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتطبيق مؤشر النزاهة الوطني، الذي أطلقته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والذي يهدف إلى قياس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية والوقاية من الفساد.

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وأكد ضابط ارتباط السلطة مدير وحدة الرقابة الداخلية رائد الدحيات، في تصريح اليوم الأربعاء، أن السلطة بدأت العمل من خلال كافة مديرياتها بتعبئة المصفوفة الالكترونية بالمعايير الرئيسة الواردة ضمن مؤشر النزاهة الوطني وهي: سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة وتزويدها للهيئة خلال أسبوعين.



وأضاف الدحيات، أن هذا المشروع يساهم في تطوير الإدارة العامة في السلطة وتحسين البيئة الاستثمارية ودعم الجهود الحكومية في عملية الإصلاح الإداري ضمن خريطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة حشد الطاقات الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.