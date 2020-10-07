العقبة الخاصة تطلب من الفنادق إغلاق مطاعمها

الوكيل الاخباري -

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طلبت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من المنشآت الفندقية وخدمات الإيواء السياحي في العقبة إغلاق المطاعم داخل المنشآت السياحية والإبقاء على تقديم الطعام داخل الغرف الفندقية فقط.وأكدت السلطة في تعميم انه ونظرا لتطورات الوضع الوبائي في المملكة وحرصا على سلامة المواطين والعاملين في المنشآت السياحية والفندقية، يقتصر تقديم الطعام للزبائن داخل الغرف وإغلاق المطاعم داخل المنشآت الفندقية حتى إشعار آخر.وبين رئيس السلطة المهندس نايف بخيت أن فرق الرقابة والتفتيش ستنفذ جولات تفتيشية على المنشآت كافة للتأكد من التزامها بتعليمات السلامة العامة والأدلة الإرشادية المعمول بها.