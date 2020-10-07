الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول مطاعيم الطلاب بالمدارس الاردنية

اعلان لسكان المناطق المفروض عليها الحظر الشامل بالزرقاء

الرزاز يوضح حول القرارات بفرض حظر التجول الشامل

جابر يعلن عن اجراءات جديدة بعد تفشي وباء كورونا

العقبة الخاصة تطلب من الفنادق إغلاق مطاعمها

إغلاق 4800 منشأة ومخالفة 2300 مواطن لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11

تسجيل اصابات كورونا في مدارس حكومية وخاصة - اسماء

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ارتفاع أسعار الذهب

أكثر من 20 ألف إصابة إجمالية بالفيروس في الأردن




الأربعاء، 07-10-2020 07:32 م

العقبة الخاصة تطلب من الفنادق إغلاق مطاعمها

102020192530875792963


الوكيل الاخباري - طلبت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من المنشآت الفندقية وخدمات الإيواء السياحي في العقبة إغلاق المطاعم داخل المنشآت السياحية والإبقاء على تقديم الطعام داخل الغرف الفندقية فقط.
اضافة اعلان

وأكدت السلطة في تعميم انه ونظرا لتطورات الوضع الوبائي في المملكة وحرصا على سلامة المواطين والعاملين في المنشآت السياحية والفندقية، يقتصر تقديم الطعام للزبائن داخل الغرف وإغلاق المطاعم داخل المنشآت الفندقية حتى إشعار آخر.

وبين رئيس السلطة المهندس نايف بخيت أن فرق الرقابة والتفتيش ستنفذ جولات تفتيشية على المنشآت كافة للتأكد من التزامها بتعليمات السلامة العامة والأدلة الإرشادية المعمول بها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeee

توضيح حول مطاعيم الطلاب بالمدارس الاردنية

102020722159132017694

اعلان لسكان المناطق المفروض عليها الحظر الشامل بالزرقاء

444

الرزاز يوضح حول القرارات بفرض حظر التجول الشامل

1020204174854323713667

جابر يعلن عن اجراءات جديدة بعد تفشي وباء كورونا

eee

إغلاق 4800 منشأة ومخالفة 2300 مواطن لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11

وزارة التربية والتعليم

تسجيل اصابات كورونا في مدارس حكومية وخاصة - اسماء

أخبار متعلقة
nQPn1rCVXVB4q3nEpxya5PWhDmsHSmV7FnomrRfS

من هم المستثنون من حظر التجول الشامل في العقبة؟

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

اغلاق مبنى مديرية صحة العقبة بعد تسجيل اصابات بكورونا

1020201105321397687206

11 إصابة بكورونا في العقبة

العقبة-2

تأجيل بيع الأراضي للمواطنين في العقبة

3

مبادرة لتطوير مدارس العقبة

4

العقبة الخاصة تعفي مستأجري أملاكها بـ 25% من قيمة الأجر