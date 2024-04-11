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الخميس، 11-04-2024 07:33 م

العقبة الخاصة تطلق حملة "اتركها نظيفة" خلال عطلة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - أطلقت مفوضية البيئة في سلطة منطقة العقبة الخاصة، اليوم الخميس، حملة "اتركها نظيفة" عبر المعابر الحدودية والجمركية والشواطئ العامة خلال عطلة عيد الفطر.

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وقالت مديرة مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة تغريد المعايطة، خلال حفل إطلاق الحملة برعاية رئيس مجلس المفوضين نايف الفايز وحضور مفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، إن الحملة تهدف لحماية البيئة ونظافة المرافق العامة التي تخدم الزوار القادمين خلال عطلة عيد الفطر عبر المعابر والمراكز الجمركية والشواطئ العامة في مدينة العقبة.


وأضافت أن الحملة بدأت صباح اليوم في مركز وادي اليتم بتوزيع أكياس قماش صديقة للبيئة خاصة على السيارات التي تدخل مدينة العقبة لاستخدامها تجنبا لإلقاء النفايات في شوارع المدينة، مشيرة إلى أنه في الفترة المسائية سيتم توزيع الأكياس الورقية على المخابز الحجرية في المدينة.


وأشارت المعايطة، إلى أن السلطة تنفذ هذه الحملة بالتعاون والشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة "اورباسير" المسؤولة عن نظافة مدينة العقبة وبمشاركة متطوعي اللجان الشبابية في مركز الأميرة بسمة ومبادرة حقق، ومبادرة "اترك أثرا"، بالإضافة إلى متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن.

 




 

 


 

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