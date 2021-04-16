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الجمعة، 16-04-2021 11:55 ص

العقبة الخاصة تقرر إعادة العمل في معبر جنوب وادي عربة

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الوكيل الاخباري - قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إعادة العمل في معبر جنوب وادي عربة أمام حركة السياح الأجانب القادمين إلى العقبة خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المعتمدة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

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وأضافت السلطة في بيان، أن حركة النقل البحري عبر شركة الجسر العربي ستعود لتمارس نشاطها المعتاد لعمليات النقل لكل من الركاب والبضائع بين خط العقبة - نويبع وبالعكس ضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.


وأشارت الى أن حركة نقل البضائع عبر الشاحنات ستعود للعمل بين الأردن والسعودية وباتجاه واحد عبر حدود الدرة كالمعتاد وضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المقرة والمتفق عليها.

 

وبينت السلطة أن هذه القرارات ستعمل على إعادة الحياة السياحية والاقتصادية والتجارية في العقبة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفد الاقتصاد الوطني، لافتة الى ذلك يحتاج للمسارعة ومن كافة القطاعات الحكومية والخاصة لأخذ المطعوم ضد فيروس كورونا لتصبح العقبة منطقة آمنة من الوباء.


--(بترا)

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