"العقبة الخاصة" تكرم أصحاب مبادرات وهيئات شبابية وتطوعية

الوكيل الإخباري - كرمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أصحاب مبادرات وهيئات شبابية تطوعية في العقبة لتميزهم في المشاركة الفعالة والمميزة في الفعاليات التطوعية لخدمة المجتمع، والتي عززت السلوك الإيجابي ورفع مستوى الوعي والثقافة وتعزيز روح التطوع.

اضافة اعلان



وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز خلال حفل التكريم، أهمية التشاركية في تنظيم المبادرات التطوعية وتوحيد الجهود مع الجهات المعنية كافة، لتعزيز العمل التطوعي الذي يعكس الانتماء للمجتمع وثقافته، إضافة إلى بناء وتعزيز ثقافة التطوع لدى المزيد من الشباب للمساهمة البناءة في خدمة الوطن وبناء مستقبل أفضل لهم.



وأشار إلى أن دعم السلطة للعمل التطوعي جزء من أهدافها وخطتها الاستراتيجية، لتعزيز المواطنة الصالحة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء كفاءات وقدرات شبابية.



من جانبهم ثمن أصحاب المبادرات الجهود التي تبذلها السلطة لخدمة الوطن ومحافظة العقبة، مؤكدين التزامهم بتقديم المزيد من الجهود لخدمة الوطن وتطوره.



وسلم الفايز بحضور مفوض الشباب وريادة الأعمال في السلطة رمزي الكباريتي، ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، الشهادات التقديرية لمبادرات شبابية وهيئات تطوعي لجهودهم الاستثنائية وهي: مبادرات "إحنا قدها" و"عالم إيجابي" و"أترك أثر" و"جواز سفر للنجاح"، و"حقق"، وهيئة شباب "كلنا الأردن"، واللجان الشبابية في مركز الأميرة بسمة، ومنصة "نحن وحفظ النعمة"، والفنان بسام المجالي.